Die Rettungskräfte hatten den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Fotos vom Unglücksort zeigten eine ausgebrannte Lokomotive und Waggons, die offensichtlich aus den Schienen gesprungen waren.

Auf Fotos, die unmittelbar nach dem Zwischenfall im Internet gezeigt wurden, ist zudem eine grosse schwarze Rauchwolke über dem Bahnhof zu sehen. Auf den Bahnsteigen und Gleisen lagen demnach mehrere verkohlte Menschen. Andere Fotos aus dem Bahnhofsinneren zeigen einen Bahnsteig in Flammen und Menschen, die Opfern zu Hilfe eilen.

Unklar war zunächst die Ursache des Unglücks. Einige örtliche Medien berichteten, der Zug sei mit einem Metallblock kollidiert. Nach Informationen anderer Medien soll er den Bahnsteig gerammt haben. Rund 20 Krankenwagen waren vor Ort im Einsatz.

Update folgt...

BREAKING: At least 25 dead, many injured after train accident followed by an explosion at Cairo Main train station in Egypt. pic.twitter.com/clxKBionVi

— BNL NEWS (@BreakingNLive) 27. Februar 2019