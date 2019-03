Allein im Gebiet der Groninger Wattküste und der vorgelagerten Inseln sind laut Angaben niederländischer Wissenschaftler geschätzt etwa 24 Millionen Plastikteilchen nach der Container-Havarie Anfang Januar in der Nordsee angeschwemmt worden.

Die höchste Konzentrationen sei an Stränden der bei Touristen beliebten Insel Schiermonnikoog ermittelt worden, teilte die Universität Groningen mit. Auch die unbewohnten Nachbarinseln Rottumeroog und Rottumerplaat seien stark betroffen. Auf Schiermonnikoog sollten in der kommenden Woche Reinigungsarbeiten mit Hilfe spezieller Sauggeräte beginnen, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Samstag.