Es klingt schon fast wie Frühling: Am Samstagmorgen um 7 Uhr war es in Häfelfingen BL 11,2 Grad warm. In Mervelier JU wurden 11 Grad gemessen und in Basel-Binningen 10,4 Grad.

Zu verdanken haben wir die hohen Temperaturen einer Kaltfront, die am Morgen im Mittelland und in der Nordwestschweiz mässigen bis starken Südwestwind mitbrachte. So wurden laut Meteonews auf dem Basler Chrischona-Hügel Windböen von 91 Stundenkilometer gemessen, in Homburg TG waren es 81. In Mühleberg-Stockeren BE fegte die kräftigste Böe mit 77 Stundenkilometer übers Land. Auf dem Zürichberg betrug die Höchstgeschwindigkeit 73.