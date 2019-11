Messerstecherei in Den Haag fordert Verletzte

In den Niederlanden wurden nach einer Messerattacke laut Polizei mehrere Menschen verletzt. Zu dem Vorfall kam es in einer Einkaufsstrasse in Den Haag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte seien im Einsatz.

Die Polizei suchte nach einem Mann im Alter von Mitte 40 bis 50 Jahren und beschrieb ihn als Nordafrikaner. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Den Haag ist Parlaments- und Regierungssitz des Landes. Hauptstadt ist Amsterdam.