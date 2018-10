Tote nach Schiesserei in Pittsburgher Synagoge

An der «Tree-of-Life»-Synagoge in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania hat ein Bewaffneter am Samstag um sich geschossen. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben. «Es gibt Tote», sagte ein Polizeisprecher am Samstag am Tatort vor Journalisten.

Zur Zahl konnte er keine Angaben machen. Drei Polizisten seien angeschossen. Später sprach er von «mehreren Opfern.»

Die Stadtverwaltung Pittsburgh hatte zuvor Medienberichte bestätigt, wonach es zu Schüssen an der Synagoge gekommen war. US-Medien sprachen von mindestens vier Toten, insgesamt seien acht Menschen angeschossen worden. Darunter seien auch Polizisten. Andere Berichte lokaler Medien sprachen von bis zu acht Toten.

Die Synagoge Tree of Life (Lebensbaum) in Pittsburgh. (Bild Google Map)

Die «Tree-of-Life»-Synagoge gilt als ein konservatives jüdisches Gotteshaus, das jedoch offen für Neuerungen sei, wie der Präsident der jüdischen Gemeinde im Grossraum Pittsburgh, Jeff Finkelstein, am Ort des Geschehens sagte. Normalerweise finden sich dort am Samstagmorgen rund 50 bis 60 Gläubige ein.

Auch in anderen Gegenden der USA wurden sofort die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erweitert. In Squirrel Hill, wo die Synagoge steht, leben seinen Angaben zufolge rund 50 Prozent der im Grossraum Pittsburgh ansässigen Juden. Finkelstein zeigte sich erschüttert: «So etwas sollte nicht passieren, nicht in einer Synagoge, nicht in unserem Viertel.»

Die Schüsse sollen im zweiten Stock des Gotteshauses Tree of Life gefallen sein. Ob es auch zu Schusswechseln ausserhalb des Gebäudes kam, war unklar.

Täter stürmte ins Gotteshaus

Polizeibeamte hätten ihm erzählt, dass der Täter ins Gotteshaus gestürmt sei und geschrien habe: «Alle Juden müssen sterben», berichtet ein Lokalreporter. Bei dem mutmasslichen Täter soll es sich um einen Weissen handeln, Er sei verletzt am Boden gekrochen, sagt ein Augenzeuge. Wie Polizeisprecher Chris Togneri gegenüber «CBS» bestätigte, ist der Schütze mittlerweile in Gewahrsam.

Den Berichten nach, soll der Angreifer auch auf die herbeieilende Polizei geschossen haben. Die Beamten seien gezwungen gewesen, ihre Fahrzeuge als Schutzschilder zu verwenden.

Trump meldet sich zu Wort

US-Präsident Donald Trump verurteilte nach Wahlkampfauftritten in den Bundesstaaten Indiana and Illinois den «Hass» in den USA. Die Attacke in den USA sei «verheerender» als befürchtet. Er rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf.

Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America.