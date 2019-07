Mehrere Tote nach Brandanschlag auf Animationsstudio

Bei einem mutmasslichen Brandanschlag auf ein Filmstudio in Japan sind mindestens zwölf Menschen getötet worden, wie «BBC» berichtet. Die Zeitung bezieht sich auf Äusserungen von Rettungskräften vor Ort. 35 weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in der Stadt Kyoto verletzt worden, zehn von ihnen befänden sich in Lebensgefahr, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Die Feuerwehr war mit 35 Fahrzeugen im Einsatz, der Brand war auch nach zwei Stunden nicht gelöscht.