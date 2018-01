Mehrere Skifahrer von Lawinen verschüttet

Am Sonntag sind am Piz Belvair zwei Personen verschüttet worden. Sie waren mit zwei weiteren Teilnehmern einer Skitourengruppe auf dem Piz Belvair in Zuoz unterwegs, als sich um 14.10 Uhr eine Lawine löste und alle vier Skifahrer mitriss. Eine Person wurde dabei leicht verschüttet, konnte sich aber selbständig befreien, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Zum gleichen Zeitpunkt befand sich auch ein Ehepaar beim Aufstieg zum Piz Belvair und wurde von den Schneemassen der Lawine verschüttet. Die beiden Personen konnten unverletzt geborgen werden. Mit der Rega wurde das Paar zur Kontrolle ins Spital nach Samedan geflogen.

Weiteres Paar verschüttet

Ebenfalls am Sonntag wurden beim Aufstieg zur Maighels-Hütte in einem Seitental der Surselva ein 40-jähriger Mann und seine 35-jährige Tourenpartnerin von einer Lawine verschüttet. Laut Angaben der Kantonspolizei Graubünden wurde der Mann nur leicht verschüttet, sodass er mit dem Mobiltelefon die Rettung alarmieren konnte.

Die Frau wurde später durch einen Lawinenhund in einer Tiefe von rund einem halben Meter gefunden. In kritischem Gesundheitszustand wurde sie ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Der Mann wurde mit einem Beinbruch ins Kantonsspital Uri nach Altdorf gebracht.

Die Kantonspolizei Graubünden klärt die näheren Umstände des Lawinenunfalls ab. Im Gebiet herrscht laut dem Bund zurzeit erhebliche Lawinengefahr (Warnstufe 3 von 5). (roy/sda)