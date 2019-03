Mehrere Rathäuser wegen Bombendrohungen evakuiert

Nach per E-Mail verschickten Bombendrohungen sind am Dienstag in mindestens sechs deutschen Städten Rathäuser geräumt worden. Die Polizei bestätigte in Augsburg, Kaiserslautern, Göttingen und im saarländischen Neunkirchen Evakuierungen der Rathäuser. Auch im schleswig-holsteinischen Rendsburg und im sächsischen Chemnitz wurden die Rathäuser wegen Drohungen geräumt.