Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, war der Februar deutlich zu mild. Die Abweichungen betragen dabei zwischen etwa 1 Grad und 4 Grad, wobei der Überschuss in den Bergen am grössten war. Beispielsweise auf dem Jungfraujoch ist es der zweitwärmste je gemessene Februar, nur übertroffen vom Februar 1998. An einzelnen Stationen gab es Temperaturrekorde, beispielsweise in Bullet, wo am 27. Februar mit 15,2 Grad der alte Rekord vom 7. Februar 2011 um ganze 1,7 Grad übertroffen wurde. Auch in Neuenburg, Nyon, Zermatt und auf dem Chasseral wurden neue Höchstwerte verzeichnet.