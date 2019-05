Meghan bricht mit den Gewohnheiten der Royals

Prinz Harry und Meghan haben ihr erstes Kind bekommen. Der Junge, dessen Name noch nicht fest steht, wird künftig eine zentrale Rolle im Leben des Paares spielen. Seine Geburt sorgt umso mehr Gesprächsstoff bei Royal-Fans, als Meghan offenbar so einiges anders machen will als bislang im britischen Königshaus üblich. Sowohl die Einbindung der Öffentlichkeit als auch Dinge wie Ernährung und Erziehungsgrundsätze will die frühere US-Schauspielerin offenbar nicht so traditionell handhaben.