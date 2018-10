Mann eröffnet Feuer bei Synagoge in Pittsburgh

An einer Synagoge in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania hat ein Bewaffneter am Samstag um sich geschossen. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben. «Es gibt Tote», sagte ein Polizeisprecher am Samstag am Tatort vor Journalisten.

Zur Zahl konnte er keine Angaben machen. Drei Polizisten seien angeschossen, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Später sprach er von «mehreren Opfern.»

Die Stadtverwaltung Pittsburgh hatte zuvor Medienberichte bestätigt, wonach es zu Schüssen an der Synagoge gekommen war. US-Medien sprachen von mindestens vier Toten, insgesamt seien acht Menschen angeschossen worden. Darunter seien auch Polizisten. Andere Berichte lokaler Medien sprachen von bis zu acht Toten.

Die Synagoge Tree of Life (Lebensbaum) in Pittsburgh. (Bild Google Map)

Die Schüsse sollen im dritten Stock des Gotteshauses Tree of Life gefallen sein. Ob es auch zu Schusswechseln ausserhalb des Gebäudes kam, war unklar.

Täter stürmte ins Gotteshaus

Polizeibeamte hätten ihm erzählt, dass der Täter ins Gotteshaus gestürmt sei und geschrien habe: «Alle Juden müssen sterben», berichtet ein Lokalreporter. Bei dem mutmasslichen Täter soll es sich um einen Weissen handeln, Er sei verletzt am Boden gekrochen, berichtet ein Lokalreporter.

Den Berichten nach, soll der Angreifer auch auf die herbeieilende Polizei geschossen haben. Die Beamten seien gezwungen gewesen, ihre Fahrzeuge als Schutzschilder zu verwenden.

Trump meldet sich zu Wort

US-Präsident Präsident Donald Trump äusserte sich aut Twitter zum Vorfall. Unter anderen schrieb er, dass er die Ereignisse in Pittsburgh beobachte. Er rief die Menschen in der Gegend dazu auf, Schutz zu suchen.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. Oktober 2018

(nag)