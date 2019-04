Mann auf E-Roller zündet sich vor dem Weissen Haus an

Der Mann wurde mit «offenbar nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins örtliche Spital gebracht» heisst es kurz danach auf dem Twitterkanal des Secret Service. Später lieferten die Beamten die Erklärung nach, dass der Mann psychische Probleme habe, schreibt Steven Herman, Reporter bei Voice of America auf Twitter.

UPDATE: The male subject has been transported to a local hospital with what appears to be non-life threatening injuries. — U.S. Secret Service (@SecretService) 12. April 2019

Über ein Motiv ist noch nichts bekannt. Auf Bildern ist zu sehen, wie Beamte den Mann überwältigen; mehrere Polizisten halten ihn am Boden fest. Auch Sanitäter sind im Einsatz.

Der Mann sei auf einem Elektro-Roller unterwegs gewesen sein und habe plötzlich seine Jacke in Brand gesetzt, heisst es auf dem Twitterkanal der Presseabteilung des Weissen Hauses. Und der Secret Service twittert, dass Beamte den Brand gelöscht und dem Mann Erste Hilfe geleistet hätten.

"Secret Service has closed down the north lawn and park outside of the WH, because an person lit their jacket on fire," per a Secret Service spokeswoman. pic.twitter.com/nzChlpdH0t — POTUS_Schedule (@45_Schedule) 12. April 2019

Angestellte durften in der Zwischenzeit das Gelände um das Regierungsgebäude nicht verlassen, schreibt ein Reporter der «Detroit News» auf dem Kurznachrichtenkanal.

We are still stuck in the White House https://t.co/p3aLQqhFOv — David Shepardson (@davidshepardson) 12. April 2019