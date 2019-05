Der Massenmörder ist geständig. (Video: Reuters/30. Oktober 2018)

Auch an diese Aussage erinnerte die Justiz, als nun das Finale in dieser seit Oktober 2018 verhandelten Causa begann. Der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann erläuterte den Angehörigen, Zuschauern und Journalisten ausserdem, dass jede einzelne Straftat beurteilt werden müsse, aber es anders als in anderen Rechtssystemen eine Gesamtstrafe gebe: «Es gibt nicht dreimal lebenslänglich für drei Morde, weil ein Mensch nur ein Leben hat.» Die von H. ermordeten Menschen hatten auch nur ein Leben, die Staatsanwältin Schiereck-Bohlmann nennt sie in ihrem Plädoyer Name für Name, Tod für Tod, Ursache für Ursache. Eine Litanei des Horrors aus der Dienstzeit von H.

Er mordete bevorzugt in Nachtschichten

Sie weist auch gleich darauf hin, dass es mit diesem Prozess nicht getan sein wird. Hauptverfahren gegen Klinikpersonal aus Oldenburg und Delmenhorst werden folgen, denn H. hatte zwar nach bisheriger Erkenntnis allein gemordet, bevorzugt in Nachtschichten.