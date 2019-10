Limburg: Behörden ermitteln wegen versuchter Tötung

Hessens Innenminister Peter Beuth erklärte, der Tathergang erinnere zwar an die Anschläge von Nizza und auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin, als Islamisten mit Lastwagen gezielt in Menschenmengen gefahren waren. Das Motiv des Mannes sei aber nach wie vor unklar: «Der tatverdächtige Syrer hat nach den derzeitigen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden keine Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene.»

Die Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Landeskriminalpolizei. Der festgenommene syrische Staatsangehörige aus dem Landkreis Offenbach hatte den Lastwagen laut Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft am Montag gegen 17.18 Uhr gekapert, indem er den Fahrer gewaltsam aus der Kabine zog.

Er sei dann «wenige Meter» mit dem LKW gefahren und im Bereich einer Kreuzung ungebremst auf andere Autos aufgefahren. Sieben Personenwagen und ein Kleintransporter seien zusammengeschoben worden. Acht Insassen und der Tatverdächtige, der am Tatort festgenommen worden sei, seien leicht verletzt worden.