Fünf Oberstufen-Schüler wollten in Erlach BE mit einem Edelweisshemd an die Weihnachtsfeier. Wie der «SonntagsBlick» schrieb, mussten sie sich vor Beginn des Anlasses umziehen.

Die Schüler waren zunächst verärgert, nach einem Gespräch mit der Lehrerin zeigten sie jedoch Verständnis: «Wir waren uns nicht bewusst, dass das Tragen der Hemden komisch oder gar rassistisch rüberkommen könnte», sagte einer der Schüler dem Bericht nach.