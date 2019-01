Der 56-jährige Skitourenfahrer, der am Donnerstag in Flumserberg von einer Lawine verschüttet worden war, ist nach seiner Bergung im Spital verstorben. Dies teilte die St. Galler Kantonspolizei am Freitag mit.

Der Mann war am Donnerstag gegen 14 Uhr zusammen mit einer Begleiterin im Gebiet Sässli (Gemeinde Flums SG) im freien Gelände unterwegs gewesen. Bei der Abfahrt löste sich ein Schneebrett und riss den voraus fahrenden Mann mit. Die Begleiterin wurde von den Schneemassen nicht erfasst.