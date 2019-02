Sein Arbeitskollege und die verletzte Person wurden ebenfalls von der Lawine erfasst. Sie kamen aber mit leichten Verletzungen davon. Rettungskräfte konnten den schwer verletzte Pistenpatrouilleur schnell bergen. Er wurde in kritischem Zustand in einem Helikopter in das Spital von Sitten geflogen, wo er vergangene Nacht verstarb. Laut 20 Minuten war der Franzose Vater zweier kleiner Kinder.

Die Bergbahnen Crans-Montana äusserten sich in einem Communiqué sehr betroffen über den Unfall. Eine Care-Team biete für Angehörige, Mitarbeiter und betroffene Touristen psychologische Unterstützung an.

Eine vierte Person wurde laut Polizei beim Lawinenabgang ebenfalls leicht verletzt. Die Lawine war am frühen Dienstagnachmittag auf eine geöffnete Skipiste auf 2500 Metern Höhe niedergegangen.

#AvalancheCransMontana - La personne grièvement blessée est décédée durant la nuit à l'hôpital de Sion. Il s'agit d'un patrouilleur français âgé de 34 ans. Police cantonale valaisanne. — Police Valais (@PoliceValais) 20. Februar 2019

Suche nach möglichen Vermissten eingestellt

Wie Markus Rieder, Chef der Einheit Kommunikation und Prävention der Walliser Kantonspolizei gegenüber Redaktion Tamedia erklärte, sei am Mittwochmorgen die Suche nach vermissten Personen eingestellt worden. Die Rettungskräfte hätten keine Verschütteten gefunden.

Die Sucharbeiten könnten wieder aufgenommen werden, falls es die Situation erfordere, hiess es. Die Piste blieb zunächst gesperrt. Während der Nacht war die Suche nach möglichen Verschütteten fortgesetzt worden, weil Augenzeugen berichtet hatten, es könnten noch weitere Menschen unter den Schneemassen begraben sein.

Video: Hier kommt die Lawine