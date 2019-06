Kreuzfahrtschiff rammt Touristenboot in Venedig

Bei der Anlandung eines Kreuzfahrtschiffs in Venedig ist es nach Medienberichten zu einem Unfall mit einem Touristenboot gekommen. Das riesige Schiff sei – womöglich wegen eines Blackouts – gegen ein geparktes Boot an der Anlegestelle San Basilio gestossen, berichtete unter anderem die Zeitung «La Repubblica» am Sonntag.