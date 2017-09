Koala fährt 16 Kilometer in Radkasten mit

Ungewöhnliche Geräusche machten einen Autofahrer in Australier stutzig. Nach einer 16 Kilometer langen Fahrt schaute er nach, woher die Geräusche stammen: Ein Koala hatte sich an der Hinterachse festgeklammert und war als blinder Passagier mitgefahren. Er rief sofort einen Tierrettungsdienst, der das verängstigte Tier befreite und zu einem Tierarzt brachte. «Man denkt, man hat alles gesehen», sagte Fauna-Rescue-Mitarbeiterin Jane Brister. «Nein, ich habe noch nie so was gesehen und es ist absolut unglaublich.»

Der Koala überstand die Fahrt mit leichten Blessuren und war ölverschmiert. «Sie hat ein bisschen geweint, sie war ein bisschen durchgeschüttelt, sie war sicherlich in einem Schock und ich habe sie direkt zum Tierarzt gebracht», berichtete Brister.

Das Koala-Weibchen wurde Kelli genannt – nach einer Feuerwehrfrau, die sie befreite. Nach gründlicher Reinigung und einwöchiger Beobachtung wurde sie am Samstag in den Busch entlassen. Kelli sei einen Baum hinauf geklettert, habe sich auf einer grossen Astgabel eingerollt und sei sofort eingeschlafen, berichtete Brister. (woz/dapd)