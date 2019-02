Nun hat die für die betroffene Krippe verantwortliche Fiorino AG die Eltern in einem Schreiben über den neuesten Stand der Ermittlungen informiert. Im Schreiben, aus dem «20 Minuten» zitiert, heisst es, dass «im Rahmen der Ermittlungen auf verschiedenen Datenträgern Material gefunden wurde, das leider darauf schliessen lässt, dass ein Knabe in der betroffenen Fiorino Kita sexuell missbraucht wurde».

Das bestätigt die Staatsanwaltschaft St. Gallen am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Sie gibt des weiteren bekannt, dass ein zweiter Bub, auch er unter zwei Jahren, mutmasslich im privaten Rahmen missbraucht worden sei. Videos davon habe der Kita-Betreuer «zum Teil im Darknet verbreitet».

Auch Fotos online verbreitet

Zudem seien «sexuell motivierte» Bildaufnahmen gemacht worden, auch im Fiorino. In einem Fall habe der 33-Jährige die Fotos anonym online verbreitet. Die Eltern der betroffenen Kinder seien von der Staatsanwaltschaft bereits direkt kontaktiert worden.

«Wir sind über diese Entwicklung zutiefst erschüttert», sagt Jacques Hefti, Verwaltungsratspräsident der Fiorino AG auf Anfrage von «20 Minuten». «Es gibt keine Worte, die auch nur annähernd ausdrücken können, was Sie als Eltern von betroffenen Kindern empfinden». Laut Hefti sei die Kita-Leitung am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft über die neusten Erkenntnisse informiert worden. Alle stünden unter Schock.

«Wir wissen nicht, wie es ihm gelungen ist, mit einem Kind allein zu sein.»Jacques Hefti, Verwaltungsratspräsident der Fiorino AG

«Es gibt keine Worte dafür, dass dies in unseren Räumlichkeiten passiert ist – aber auch keine Erklärungen», sagte Hefti am Donnerstagnachmittag an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz der Fiorino AG. Man sei im Verfahren nicht Partei und erhalte deshalb von der Staatsanwaltschaft auch keine näheren Informationen.