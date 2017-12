Kapitän der Swiss Crystal steht unter Schock

Auf dem Rhein im deutschen Duisburg ist am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages ein Hotelschiff gegen einen Autobahn-Brückenpfeiler geprallt. Der Bug wurde beschädigt. Das Schiff wurde evakuiert. An Bord des Flussschiffs Swiss Crystal befanden sich 129 Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der hohe Wasserstand des Rheins soll wahrscheinlich die Ursache für die Kollision gewesen sein. Dieser liegt 5,68 Meter über dem Normalstand. Die Brückensäule, die gerammt wurde, steht normalerweise nicht im Wasser, berichtet der «Telegraaf».

Mehrere Feuerwehrschiffe waren im Einsatz. Augenzeugen berichteten, dass Notärzte im Einsatz waren. Wie die Feuerwehr Duisburg über Facebook informiert, wurden 27 Personen verletzt, vier davon schwer. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

«Die 102 Passagiere sowie die zwei Reiseleiter stammten aus den Niederlanden», so die Mediensprecherin der Basler Reederei Scylla, Manuela van Zelst. Die 25-köpfige Crew ist teilweise aus Deutschland sowie den Niederlanden. Bei den Insassen habe es sich um Niederländerinnen und Niederländer gehandelt. Sie seien auf einer fünftägigen Rheinfahrt vom niederländischen Arnhem nach Mainz gewesen. Das Schiff startete am 23. Dezember im niederländischen Arnhem und sollte heute dort wieder ankommen. Das Unglück ereignete sich kurz vor dem Ziel.

Schwesterschiff kam zur Hilfe

Das Schwesterschiff Emily Brontë ist dem havarierten Swiss Crystal zu Hilfe gekommen und nahm Passagiere auf. Alle Passagiere konnten in der Zwischenzeit mit Bussen nach Hause gebracht werden. Es befanden sich keine Kinder an Bord. Das Durchschnittsalter der Insassen sei auf über sechzig Jahre zu schätzen, so Zelst.

Das Schiff wurde gemäss der Nachrichtenagentur dpa bei dem Aufprall am Bug beschädigt. Der Unfall sei angesichts der vielen Menschen an Bord vergleichsweise glimpflich ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher in Duisburg. Der Kapitän stehe unter Schock, meldet der «Telegraaf».

Die 101 Meter lange Swiss Crystal wurde nach dem Vorfall in den nur wenige Kilometer vom Unfallort entfernten Duisburger Hafen transportiert. Der Sachschaden sei beträchtlich. Es werde noch abgeklärt, ob das Hotelschiff fahrtüchtig sei oder abgeschleppt werden müsse, so van Zelst. Erst sei es jedoch noch Bestandteil der Ermittlungen der Behörden.

Noch in der Nacht zum Mittwoch wurde die betroffene Autobahnbrücke aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt. Die anschliessende Überprüfung durch Experten des Landesbetriebs Strassen NRW ergab der Sprecherin zufolge jedoch, dass an der Brücke «kein statischer Schaden» entstanden war. Die Sperrung des Brückenbauwerks und des betroffenen Autobahnabschnitts der A42 wurde daraufhin am Mittwochvormittag um 10.30 Uhr wieder aufgehoben.

Grosseinsatz der #Feuerwehr in #Duisburg. Dort ist ein mit über 100 Personen besetztes Schiff auf dem Wasser gegen den Brückenpfeiler unter der Autobahn 42 geprallt. Einsatzkräfte versuchen derzeit das Schiff zu evakuieren. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. pic.twitter.com/VYgp2SLOF2 — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) 26. Dezember 2017

(fur/chk/sep/sda)