Sonne und Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad: Wer gerne draussen ist, muss den heutigen Tag geniessen. Denn morgen wird es richtig ungemütlich.

Heute immer wieder #sonnig????. Bis zum Nachmittag vermehrt #Wolkenfelder. Dadurch teils fahler Sonnenschein oder auch mal bedeckt. 13 bis 16 Grad #mild, zügiger #Südwestwind. ^is pic.twitter.com/Xl4xIpSCCw — SRF Meteo (@srfmeteo) 3. März 2019

Zum Wochenstart erreicht eine Kaltfront die Schweiz. In der Zentral- und Ostschweiz ist es am Montag zeitweise noch sonnig. «Ansonsten nehmen die Wolken aus Westen rasch überhand und es setzt teils kräftiger Regen ein», heisst es in einer Mitteilung von Meteonews. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend gegen 1000 Meter.