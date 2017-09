José nähert sich – Maria formiert sich im Atlantik

Das US-Hurrikanzentrum hat Bewohner an der Ostküste zwischen Neuengland und North Carolina zur Beobachtung des Sturms «José» aufgerufen. Die Meteorologen rechneten am Samstag (Ortszeit) mit lebensbedrohlichen Strömungen am nachfolgenden Tag. Vor Erreichen des US-Festlands kam «José» auf Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde.

Ein weiteres Unwetter entwickelte sich dem Zentrum zufolge 1215 Kilometer östlich der Kleinen Antillen. Es könne sich in den kommenden Tagen zu einem Hurrikan verstärken, der eine ähnliche Route wie «Irma» nimmt, der Hurrikan, der jüngst in der Karibik und Florida grosse Schäden angerichtet hat. «Maria» sollte voraussichtlich jene Inseln streifen, die bereits durch «Irma» schwer beschädigt worden sind, darunter unter anderem Antigua und Barbuda.

«Maria» könnte Mitte der kommenden Woche zudem britische Überseegebiete sowie die Amerikanischen Jungferninseln und Puerto Rico erreichen – dann allerdings als Hurrikan, der deutlich stärker als ein Tropensturm wäre.

«Norma» steuert auf Mexiko zu

Auf Mexiko steuert erneut ein gewaltiger Sturm zu: «Norma» wurde vom Tropensturm zum Hurrikan hochgestuft. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums (NHC) vom späten Freitagabend nimmt der Sturm im Pazifik wahrscheinlich Kurs auf den Urlaubsort Los Cabos im mexikanischen Bundesstaat Baja California Sur. Er erreichte am Freitag bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern, am Samstag (Ortszeit) könnte er laut NHC weiter an Kraft gewinnen.

Mexikos Pazifikküste war erst am Donnerstag von Hurrikan «Max» getroffen worden, der – zum Tropensturm herabgestuft – weiter über das südliche Landesinnere zog. Mexiko erlebte in den vergangenen Wochen mehrere Naturkatastrophen: In diesem Monat waren allein 96 Menschen bei einem Erdbeben ums Leben gekommen, der Wirbelsturm «Katia» hatte zwei Menschen in den Tod gerissen und Anfang des Monats waren sieben Menschen durch den Tropensturm «Lidia» gestorben. (foa/dapd)