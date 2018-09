Jetzt kommt Fabienne: Heftige Stürme zum Ende des Sommers

Mit dem ruhigen Hochdruckwetter ist es vorbei. Laut Meteonews überquerte am Freitagnachmittag eine Kaltfont das Land. Dies war aber nur die Ouvertüre zum Sturmtief «Fabienne», das am Sonntag nördlich der Schweiz über Mitteleuropa fegt. Richtig stürmisch wird es aber in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dann streift Ex-Hurrikan «Florence» die Schweiz.

In Vernier GE liess der Wind Äste auf einen Bus fallen. «Der Bus stoppte plötzlich, die Türen öffneten sich und alle stiegen in Panik aus», sagte ein Ein Passagier zur Pendlerzeitung «20 Minuten». Zur Bergung musste die Feuerwehr ausrücken. Verletzt wurde niemand.

Sonniger Sonntag vor dem Sturm

Morgen Sonntag wird dann «Fabienne» für Schlagzeilen sorgen. Am Samstag liegt das Sturmtief noch über dem Atlantik vor Grossbritannien und Irland. Gesteuert von einem mächtigen Tiefdruckkomplex über Nordskandinavien zieht «Fabienne» in der Nacht über den Ärmelkanal und erreicht am Sonntagmorgen Belgien und die Niederlande. Im Verlauf des Tags verlagert sie sich dann weiter über Deutschland hinweg in Richtung Polen und Tschechien. Dabei verstärkt sie sich.

Am Freitag als auch am Montag gibt es mit zwei Kaltfronten teils kräftige Winde. Am Montag bringt uns das Tief von Ex-Hurrikan «Florence», das nördlich der Schweiz vorbei zieht, kräftige Windböen. Mehr dazu erfährt... https://t.co/Url6UOjP7x — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 20. September 2018

Der Samstag verläuft noch weitgehend mit milden Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad. Am Sonntag bringt der Südwestwind warme Luftmassen und verschafft der Schweiz womöglich sogar noch einen allerletzten Sommertag mit bis zu 27 Grad in der Romandie.

In der Nacht auf Montag folgt dann ein «Temperatursturz. Die kommende Woche startet demnach stürmisch und markant kühler. Ausläufer des Ex-Hurrikans «Florence» ziehen nördlich an der Schweiz vorbei, sorgen aber auch im Flachland für Böen bis zu 100km/h. Bäume könnten umknicken, Häuser und Autos beschädigt werden.

Insbesondere muss die Nordostschweiz zum Herbstbeginn mit heftigen Sturmböen rechnen. Erwartet werten Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Wie stark die Böen tatsächlich ausfallen, ist noch von der genauen Zugbahn des Sturmtiefs abhängig, schreibt Meteonews weiter. Die Experten rechnen mit Orkanböen auf den Jurahöhen und den Gipfeln der Voralpen, insbesondere der Zentral- und Ostschweiz.

Spätester Hitzetag der Geschichte gemessen

Einen Messrekord vermeldet SRF Meteo: Noch nie wurde die 30-Grad-Grenze auf der Alpennordseite so spät erreicht wie am Freitag. In Chur zeigte das Thermometer über 30 Grad an. Damit wurde der Hitzerekord um zwei Tage geknackt: 1947 wurde die 30 Grad Grenze am 19. September geknackt.

#Hitzetag in #Chur. So spät im Jahr gab es auf der Alpennordseite noch nie über 30 Grad.



Spätester Hitzetag im Süden wurde am 25.9. 1983 gemessen. ^gf pic.twitter.com/P01ccXtema — SRF Meteo (@srfmeteo) 21. September 2018

Europa: Tief «Fabienne» fegt den Sommer weg

Das Wetter schaltet an diesem Wochenende auch in Nordeuropa von Sommer auf Sturm. Das Sturmtief «Elena» schickte schon am Freitag erste schwere Windböen nach Norddeutschland und Skandinavien.

Auf der Zugstrecke Bremen-Hamburg prallte ein Metronom-Regionalzug gegen einen umgestürzten Baum. Ein Passagier in einem Rollstuhl wurde durch den Zug geschleudert und schwer verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die 200 Fahrgäste wurden mit einem Ersatzzug zurück nach Bremen gebracht. Die Deutsche Bahn sperrte wegen eines umgeknickten Baums zudem die Strecke Bremen-Hamburg.

Helgoland von Umwelt abgeschnitten

Im Hamburger Hafen fiel wegen des Sturms ein Stapel Schiffscontainer um. Einer davon drückte auf einen Lastwagen, dessen Fahrer erst nach einer Stunde aus dem Führerhaus befreit werden konnte.

Die Menschen auf Helgoland blieben durch den Sturm vom Festland abgeschnitten, weil keine Fähre fuhr. Die Stadt Potsdam sagte wegen des drohenden Unwetters das für Freitagabend geplante Friedensfest mit Ständen auf dem Platz der Einheit ab.

Zentrum des Sturmtiefs über Skandinavien

Das Zentrum des Sturmtiefs lag jedoch über Skandinavien, wo Windgeschwindigkeiten bis zu 160 Stundenkilometern erreicht wurden. In Dänemark waren am Nachmittag zahlreiche Strassen und Eisenbahnlinien von umgestürzten Bäumen blockiert. Viele Fähren zwischen Dänemark, Schweden und Norwegen wurden für Freitag eingestellt.

Meteorologen hatten bis zu zehn Meter hohe Wellen zwischen Dänemark und Norwegen vorhergesagt. Im norwegischen Bezirk Agder waren bereits 200'000 Menschen ohne Strom. Der Flugverkehr von Göteborg in Schweden war beeinträchtigt.

(nag/oli)