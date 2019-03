Kaum war das Urteil gegen Pell vor knapp zwei Wochen bekannt geworden, klingelte beim einst höchsten Vertreter der katholischen Kirche in Australien das Telefon. Am Apparat war der frühere Premierminister Tony Abbott. Der konservative Politiker, in jungen Jahren selbst Anwärter auf das katholische Priesteramt, sprach seinem Ziehvater sein Vertrauen und seine weitere Unterstützung aus. Wenig später attestierte Ex-Premierminister John Howard dem verurteilten Pädophilen in einem Brief an das Gericht hohe Intelligenz und «einen exemplarischen Charakter».

In den konservativen australischen Medien, zur Mehrheit kontrolliert vom amerikanischen Medienunternehmer Rupert Murdoch, riss die Kritik am Urteil nicht ab. Eine Lawine von Vorwürfen donnerte täglich auf die Geschworenen ein, auf das Gericht, das Justizsystem als Ganzes. Der prominente Murdoch-Kommentator Andrew Bolt wetterte, Pell sei unschuldig und das Opfer eines historischen Versagens des Systems. Ohne dem Prozess beigewohnt zu haben, behauptet er, Pell sei «aufgrund von Vorurteilen verurteilt worden, nicht von Fakten».

In Pell, Kurienkardinal und ehemaliger Finanzverantwortlicher des Vatikans, ist der bisher ranghöchste Vertreter der katholischen Kirche wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. 1996 soll sich der damalige Erzbischof im Anschluss an eine Messe in der Kathedrale von Melbourne an zwei 13-jährigen Chorknaben vergangen haben. Pell weist die Vorwürfe vehement zurück und hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Eine weitere Klage gegen ihn, im Ort Ballarat zwei Jungen in einem Schwimmbad belästigt zu haben, war von der Staatsanwaltschaft wegen mangelnder Beweise nicht weiterverfolgt worden. Seit gut einer Woche sitzt der Kardinal in Haft.

Am vergangenen Donnerstag leitete ein 50-jähriger Mann gegen den Geistlichen eine Zivilklage ein. Der Vorwurf: Pell habe sich im Schwimmbad eines kirchlichen Kinderheims an ihm vergangen. Die konservativen Kräfte in Australien bringt jede neue Anschuldigung nur noch mehr in Rage. Für die politisch und gesellschaftlich starke Rechte war und bleibt der Kardinal eine Art Feldmarschall, der im Namen Gottes und der Moral gegen progressive Strömungen in der Gesellschaft das Schwert führt.

Im Gegensatz zu anderen Geistlichen in Australien hat Pell nie Zweifel daran gelassen, wie er politisch steht: streng rechts, konservativ, sozial regressiv. «Als Erzbischof pumpte er seine Energien in die Bekämpfung der Empfängnisverhütung, Genmanipulation, Scheidung und Abtreibung. Er baute seine Karriere damit auf, gegen Sex zu predigen», sagt David Marr. Der bekannte australische Journalist verfolgt den Aufstieg von Pell seit Jahren und hat ein Buch über den Gottesmann geschrieben. «Er war immer dogmatisch», schreibt Marr. «Universale Unschuld? Laut Pell ‹ein gefährlicher Mythos'. Die Ursünde? 'Lebendig und florierend'. Künstliche Befruchtung? 'Wir schaffen damit eine neue Generation von gestohlenen Kindern›», so Marr. «Er bleibt in seinen Aussagen einfach und brutal», meint der Autor. «Unnachgiebigkeit» habe Pell unter Konservativen «zu einer Berühmtheit gemacht».