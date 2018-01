Jetzt drohen Hangrutsche und steigende Flusspegel

Die zögerlichen Sonnenstrahlen, die sich am Freitagmittag am wolkenverhangenen Himmel vorübergehend zeigten, waren nur von kurzer Dauer. Bereits am Nachmittag erreichte die Schweiz die nächste Störung. Und damit verbunden viel Regenschauer. Spätestens in der Nacht auf den Samstag sinkt denn auch die Schneefallgrenze wieder bis in tiefere Lagen.

Am Samstag bringt das Randtief einer Warmfront mit Zentrum über Frankreich viele Wolken und Regen, da und dort in tieferen Lagen auch etwas Schnee. Dazu noch einmal stürmisch auffrischenden Wind. Im Flachland erwarten uns Windspitzen von 70 bis 90 km/h, in exponierten und erhöhten Lagen können es auch 100 bis 110 km/h werden, wie Meteonews schreibt. Auf den Bergen kommt es erneut zu Orkanböen. In der Nacht auf den Sonntag flaut der Wind auf der Alpennordseite bereits wieder ab, in den Tälern der Alpensüdseite kommt dagegen starker bis stürmischer Nordföhn auf.

(Video: Tamedia/wetter.tv)

Lawinengefahr, Hangrutschungen und steigende Flusspegel

Auch am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche geht es mit vielen Wolken und starken Niederschlägen weiter. Dabei steigt die Schneefallgrenze auf den Montag auf 1500 bis 2000 Meter an. So ergeben sich bis zum Dienstagmorgen im Flachland Niederschlagsmengen zwischen 50 und 80 Liter pro Quadratmeter, oberhalb von 1500 bis 2000 Metern fällt zwischen dem Wallis und dem Rätikon verbreitet ein Meter Neuschnee. Im Wallis und im Berner Oberland lokal auch mehr. Die Lawinengefahr bleibt akut, entsprechende Verkehrsprobleme wie zum Beispiel Strassensperren sind sehr wahrscheinlich.

Die Kantonspolizei Wallis warnt vor einer erhöhten Lawinengefahr am Wochenende im ganzen Kantonsgebiet. Sie rät vor Ski- und Schneeschuhwanderungen ausserhalb der markierten Gebiete dringend ab. Auch sei es möglich, dass Bergstrassen während des Wochenendes gesperrt werden müssten, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

Durch die hohe Schneefallgrenze gelangt am Montag zudem auch zunehmend Schmelzwasser in den Abfluss, Bach- und Flusspegel steigen deutlich an und können gebietsweise zu Problemen führen. Auch Hangrutschungen und lokale Vermurungen sind möglich.

(Video: Tamedia/wetter.tv)

(bee)