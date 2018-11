Italiens Robinson Crusoe soll Insel verlassen

Der moderne Robinson Crusoe will auf seinem Eiland bleiben. Er hat keine Lust auf die morderne Gesellschaft: Mauro Morandi war 1989 mit drei Freunden und seiner Freundin auf dem Weg Richtung Pazifik auf der Mittelmeerinsel Budelli hängengeblieben, wie er dem italienischen Sender Radio 24 am Mittwoch sagte. «Ich wollte dieser Gesellschaft entkommen, die ich nicht mag, und auf einer einsamen Insel im Pazifik leben», so der heute 79-Jährige. «Ich fand mein Polynesien hier.»