Italiens Polizei befreit 51 Schüler aus Gewalt ihres Busfahrers

Die Polizei berfreite am Mittwoch in Mailand 51 Schüler aus der Gewalt ihres Chauffeurs, der das Fahrzeug mit Benzin begoss und in Brand setzte. Der Mailänder Staatsanwalt Francesco Greco sprach von einem «Wunder». Die Polizisten hätten sich vorbildlich verhalten und ein «Blutbad» verhindert.