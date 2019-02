Der mit rund 240 Reisenden besetzte ICE 373 war auf dem Weg von Berlin nach Interlaken, als gegen 20.50 Uhr zwischen dem Badischen Bahnhof und dem Bahnhof Basel SBB die vordersten Wagen entgleisten. Die DB bestätigte auf Anfrage der Redaktion Tamedia, dass gegen 20.50 Uhr der ICE 373 auf der Fahrt von Berlin Ost nach Interlaken Ost bei der Anfahrt Richtung Basel SBB mit der Lokomotive und einem Wagen aus den Schienen gesprungen ist.

Auch die SBB teilten mit: «Um 20.50 Uhr ist ein ICE zwischen Basel Badischer Bahnhof und Basel SBB mit dem ersten Wagen nach dem Triebkopf entgleist. Es gab keine Verletzten, der Zug wird evakuiert. Aktuell ist die Linie unterbrochen. Die SBB entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten.»

Ernsthaft verletzt wurde beim Unfall niemand. Eine Person begab sich laut Mitteilung der Polizei in Sanitätspflege. Die Reisenden wurden am Abend von der Feuerwehr aus dem Zug evakuiert und zum Bahnhof Basel SBB gebracht. Die Unglücksstelle liegt in einem Tunnel in der Nähe des Bethesda-Spitals.

Nach dem Unfall blieb die Bahnstrecke zwischen der Schweiz und Deutschland in beiden Richtungen gesperrt. Reisende wurden gebeten, Trams und Busse zu benutzen. Wie lange der Streckenunterbruch zwischen der Schweiz und Deutschland dauern wird, war zunächst offen.

Ermittlungen zur Ursache

Die Streckensperrung dauere voraussichtlich bis in die Abendstunden am Dienstag an, heisst es in einer ersten Prognose in den Verkehrsmeldungen der Deutschen Bahn (DB) in der Nacht auf Montag. Ein DB-Sprecher konnte dazu keine weiteren Angaben machen. Bei den SBB war hierzu zunächst keine Information zu erhalten.

Die Unfallursache ist laut Angaben des baselstädtischen Justiz- und Sicherheitsdepartements unklar. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet. Auch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) des Bundes nahm Ermittlungen auf.

Bereits Ende November 2017 war bei der Entgleisung eines deutschen ICE in Basel grosser Sachschaden entstanden. Der Zug entgleiste am frühen Abend bei der Einfahrt in den Bahnhof SBB. Damals waren drei Waggons des Zugs aus Hamburg entgleist. 500 Passagiere konnten die Wagen unverletzt verlassen. Nach dem Unfall stand der ganze Bahnhof wegen eines Stromunterbruchs für zwei Stunden komplett still.