In Schweden geht die «Flugscham» um

Männer zeigen weniger Einsicht

Im März veröffentlichte die World Wildlife Foundation eine Umfrage, in der fast 20 Prozent der befragten Schweden angaben, der Umwelt zuliebe schon einmal den Zug statt das Flugzeug genommen zu haben. Vor allem Frauen und junge Menschen reisen demnach umweltbewusst. Um den Trend zu unterstützen, will die Regierung bis Ende 2022 wieder Nachtzüge in die wichtigsten europäischen Städte einsetzen.

Im Winter verzeichnete die Schwedische Bahn SJ einen Anstieg der Geschäftsreisen um 21 Prozent. Die Zahl der Inlandsflüge ging im vergangenen Jahr laut Daten der Verkehrsbehörde vom September um 3,2 Prozent zurück.

Die schwedische Psychologin Frida Hylander ist überzeugt, das «Flygskam» nur ein Faktor für den Trend ist. Die neue Flugsteuer, die vor einem Jahr eingeführt wurde, könnte genau so gut ein Grund sein. Oder die Pleite der regionalen Fluggesellschaft Nextjet, deretwegen viele Routen monatelang nicht mehr angeboten wurden.

In den sozialen Netzwerken greift das Thema auch ausserhalb Schwedens um sich.

Internationals in Sweden: how do you feel about #flygskam and the #flygfritt campaign, which challenges people to go a year with no air travel? Have you made any climate-related changes to how you plan travel? Let me know (for an article in @TheLocalSweden) pic.twitter.com/XQv28GrxXl

— Catherine Edwards (@CatJREdwards) April 11, 2019