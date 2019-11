Im Süden fiel über ein Meter Neuschnee

Videoaufnahmen vom Lungernsee und dem Vierwaldstättersee bei Brunnen zeigen, wie heftig der Sturm wütete. Video: Leserreporter 20 Minuten

Ein Sportruderboot geriet zudem vor dem Hafen von Zug in Not, was den Seerettungsdienst zum Einsatz brachte. Die vier Sportler konnten sich allerdings mitsamt dem Boot selbst ans Ufer retten.

Beim Strandbad Cham haben sich zwei Motor- sowie ein Segelboot von den Bojen losgerissen und sind gegen die Ufermauer und Steine geprallt. (Leserreporter Tamedia)

Schon in der Nacht auf Samstag hatte sich ein heftiger Föhnsturm in der Schweiz bemerkbar gemacht. Nicht nur in den Bergen, sondern auch in Alpentälern wurden dabei Orkanböen gemessen. Zudem herrschten in den Föhntälern teils milde Temperaturen.

Auf dem Gütsch ob Andermatt UR erreichten die Böen Spitzen von 147 Kilometern pro Stunde, wie SRF Meteo am Samstagmorgen mitteilte. Aber auch in tieferen Lagen blies es zünftig. In Les Diablerets VD erreichten die Böen Tempo 134 und in Meiringen BE 126.