Kardinal Luis Antonio Tagle leistete vor der Konferenz Abbitte für die Versäumnisse der Kirche. «Demütig und betrübt gestehen wir ein, dass den Opfern – und dem gesamten Leib Christi – von uns Bischöfen Wunden zugefügt wurden», sagte Tagle. «Wir haben Menschen verletzt, indem wir nicht auf das Leid der Opfer reagiert haben, indem wir sie sogar zurückgewiesen haben und die Skandale vertuscht haben, um die Täter und die Institution zu schützen.»

Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, erhofft sich von der dreieinhalbtägigen Konferenz einen «Schub» für die katholische Kirche. Es müsse ein Impuls in die Gesellschaft gesandt werden, dass die Kirche den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen nicht dulde, sagte Marx im Vatikan.

Kirchenführung uneins

Franziskus kann sich in seinem Vorgehen gegen den Missbrauch nicht auf die ungeteilte Unterstützung der Kirchenführung verlassen. Konservative Bischöfe insbesondere in Afrika und Asien sehen wenig Anlass, das Thema Missbrauch in öffentlichen Foren zu thematisieren.

Konservative Kräfte in der Kurie stören sich daran, dass das Thema Missbrauch mit Zölibat, Machtmissbrauch und kirchlicher Intransparenz in Verbindung gebracht wird und damit die kirchlichen Strukturen als solche in Frage zu stellen droht. Der deutsche Kardinal Walter Brandmüller warnte den Papst am Vortag in einem offenen Brief vor einem falschen Kurs und argumentierte, die Wurzel des Übels Missbrauch liege nicht an den Strukturen, sondern an der Präsenz «homosexueller Netzwerke» in der Kirche.

Die Laienorganisation «Wir sind Kirche» forderte hingegen mehr Unterstützung für Papst Franziskus. Die «immense Aufgabe» der Aufarbeitung könne der Papst ohne die Hilfe der Bischöfe und Kardinäle nicht bewältigen, sagte ihr Sprecher Christian Weisner. Etliche Bischöfe verfolgten allerdings noch immer eine Strategie der Vertuschung.