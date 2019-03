Shimon Hayut zeigt sich gerne am Steuer eines Porsches oder Maseratis, in der ersten Klasse im Flugzeug oder gar im eigenen Flieger. Für den Tindler-Schwindler, der unter falschem Namen und als angeblicher Erbe eines milliardenschweren Diamantenimperiums zahlreiche Frauen um über 600'000 Franken betrog, galt die Devise: Hauptsache mondän und luxuriös. Mittlerweile wird in mehreren Ländern nach ihm gefahndet.