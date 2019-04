Hunderte Autos und Lastwagen stecken auf der A2 fest

Der Wintereinbruch hat am Donnerstag für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt. Noch am Abend sind vereinzelte Bergungsarbeiten auf der Gotthardautobahn in Richtung Süden am Laufen, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Rund 300 Autos und 100 Lastwagen seien dort noch immer blockiert. Teilweise sind die Fahrzeuge schon mit Sommerpneus ausgerüstet.