Sie beten für Julen, sie verfolgen die Suche der Rettungskräfte über die Liveticker der grössten Landesmedien: Ganz Spanien bangt, ob der Zweijährige lebend geborgen werden kann. «Ich habe weiter die Hoffnung, dass mein Sohn noch lebt», sagte der Vater des Kindes, José Roselló, der Zeitung «El País». Bei einem Ausflug der Familie war der Junge am Sonntag mutmasslich in einen mehr als 100 Meter tiefen Brunnenschacht auf einem Hügel in der Gemeinde Totalán in der Provinz Málaga gefallen. Bergungsteams versuchen unermüdlich, den Jungen aufzuspüren. Bisher aber haben sie ihn nicht gesichtet, ein Lebenszeichen gibt es nicht. Nur einige Haare konnten die Retter bisher in dem Schacht finden und eine Tüte Süssigkeiten, die Julen bei sich hatte. Ein DNA-Test bestätigte gestern, dass die Haare von dem Kind stammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Behörden werteten das als Beweis, dass der Junge in dem Loch verschollen sei. «Bitte hört nicht auf, bis wir ihn da rausgeholt haben», bat der Vater die Einsatzkräfte.