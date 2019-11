Hochwasser in Venedig: Notstand und schwere Vorwürfe

Hoteliers beklagte schwere Schäden an Touristenunterkünften. Viele Touristen hätten ihre Reisen storniert, sagte Laura Ferretto vom Hotelverband Federalberghi Veneto am Donnerstag. «Es gab so viele Versprechen und nichts wurde getan», sagte sie mit Bezug auf den Flutschutz.

Der Skandal um «Mose»

Das Projekt namens «Mose» – kurz für Modulo Sperimentale Elettromeccanico – sollte eigentlich schon 2014 in Betrieb gehen. Dabei sollen riesige, ausfahrbare Barrieren an drei Eingängen in die Lagune das Hochwasser abhalten.

Vor mehr als 15 Jahren begannen die Arbeiten, die knapp sechs Milliarden Euro kosten. Ein Korruptionsskandal verzögerte das umstrittene Mammutwerk allerdings. Auch gibt es seit jeher Kritik, dass ein Eingriff in das sensible Ökosystem der Lagune mehr schade als nutze. Die Skepsis ist gross. «Mose» trägt bereits den Namen «die grosse Unvollendete».

Nach den katastrophalen Bildern der Zerstörung beeilten sich Politiker zu versichern, dass das Projekt im kommenden Jahr fertig werde. «In den letzten Jahren gab es viele Skandale. Es gab schwere Verzögerungen», räumte Infrastrukturministerin Paola De Micheli in einem Radiointerview ein. Jetzt seien aber bereits 93 Prozent fertiggestellt.

Conte verhängt Notstand

Am Donnerstag verhängte die italienische Regierung den Notstand über Venedig. Damit werden Geldmittel für die Schadensbehebung freigesetzt. Ministerpräsident Giuseppe Conte kündigte nach einer Ministerratsitzung in Rom an, dass die Regierung 20 Millionen Euro für Soforthilfen locker mache.

Private können mit bis zu 5000 Euro und Geschäftsleute mit bis zu 20'000 Euro rechnen. Später werde der Staat bei grossen Schäden und nach eingehender Prüfung auch weitere Zahlungen leisten. «Wir werden Venedig nicht im Stich lassen», sagte Conte, der am Donnerstag die überschwemmte Stadt besuchte.