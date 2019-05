Grüne Bäume weiss gepudert: Schneemenge bricht Rekorde

Am Abend und in der Nacht auf heute hat es teilweise bis ins Flachland geschneit. In St. Gallen und in Bern wurde laut Meteonews im Mai noch nie soviel Neuschnee gemessen wie heute.

So lagen am Sonntagmorgen in St. Gallen 19 Zentimeter Neuschnee. Der bisherige Rekord lag bei zwölf Zentimetern – am 7. Mai 1957. In Bern wurde der Schneerekord ebenfalls gebrochen. Vier Zentimeter sind gemessen worden – den bisherigen Rekord gab es am 1. Mai 1945 mit einem Zentimeter.