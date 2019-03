Als Zwischenspiel ein paar Fakten, bevor es weitergeht mit dem zweiten Akt des Schauspiels: Es gibt derzeit laut Polizei keine Hinweise darauf, dass Kelly von den Eltern der beiden Frauen jemals erpresst worden ist. Es geht bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaates Illinois auch nicht um Clary und Savage, sondern um völlig anderer Fälle. Es gibt ein Video, auf dem Kelly offenbar beim Geschlechtsverkehr mit vier Frauen zu sehen ist, von denen drei zum Zeitpunkt der Aufnahmen minderjährig gewesen sein sollen. Gegen Kelly ist Anklage in zehn Fällen der sexuellen Körperverletzung erhoben worden. Im Gefängnis sitzt er derzeit, weil er Unterhaltszahlungen in Höhe von 161'000 Dollar an seine ehemalige Ehefrau Andrea nicht geleistet hat. Zudem wird im Bundesstaat Michigan gegen Kelly ermittelt, weil er im Jahr 2001 in Detroit mit einem damals erst 13 Jahre alten Mädchen geschlafen haben soll.

Noch ein Zwischenspiel: Der Anwalt von Clarys Eltern ist Michael Avenatti, berühmt geworden dadurch, dass er die Porno-Schauspielerin Stephanie Clifford vertritt, bekannt unter dem Künstlernamen Stormy Daniels und für eine mutmassliche Affäre mit US-Präsident Donald Trump. Er hat die Videoaufnahmen mit den angeblich minderjährigen Mädchen der Staatsanwaltschaft übergeben und angekündigt, möglicherweise noch mehr Beweismittel besorgen zu können.

«Ihr wollt mich fertigmachen mit dieser Scheisse!»

Zurück zum Schauspiel: Kelly selbst hat in dieser Woche ebenfalls ein Interview gegeben. Seine Gefolgsleute haben es mit CBS eingefädelt. Sie wollten die öffentliche Meinung offenbar dahingehend drehen, dass Kelly einer ist, dem gerade übel mitgespielt wird. Der aufgrund der immensen Rufschädigung keine Platten verkauft, keine Konzerte geben darf und deshalb keinen Unterhalt zahlen kann. Als Opfer also. Nur: Während des Gesprächs mit der Journalistin Gayle King springt er auf, trommelt sich mit der Faust gegen die Brust und brüllt derart, dass sich seine Stimme überschlägt: «Ihr wollt mich fertigmachen mit dieser Scheisse! Ihr wollt die Wahrheit einfach nicht glauben, weil Ihr mich fertigmachen wollt!»

Er hatte sich darstellen wollen als jemand, der sich leidenschaftlich verteidigt und der unter der aktuellen Situation ausserordentlich leidet, doch er zeichnete ein Bild von sich, das eher dem der Klägerinnen entspricht. «Ich glaube nicht, dass er sich damit einen Gefallen getan hat», sagte King der New York Times nach dem Gespräch: «Ich hatte erwartet, dass er die Vorwürfe abstreitet – aber nicht, dass er überhaupt kein Fehlverhalten zugibt. Wir waren uns danach einig, dass wir so was noch nicht erlebt haben.»

King führte auch das Gespräch mit Clary und Savage, und sie berichtete danach bei CBS, dass Kelly dabei eine bedeutende Rolle gespielt habe: «Er hat immer wieder sehr laut gehustet und sie dadurch wissen lassen, dass er da ist.» Zudem habe er hinter den Kulissen ein paar Mal versucht, das Interview mit den beiden abzubrechen: «Sie haben eher nachgeplappert, was er schon gesagt hatte. Es war keine gute Situation. Ich glaube, dass die Leute in ein paar Jahren zurückblicken und sagen werden, wie traurig das gewesen ist.»