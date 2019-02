Lauter Knall

Die Polizei von Dhaka erklärte, das Feuer habe sich wegen der zahlreichen Lagerhäuser mit Chemikalien in der Gegend so schnell ausgebreitet. In der Altstadt von Dhaka befinden sich zahlreiche enge Gassen, die zudem die Fluchtwege abschneiden.

Die Zeitung «The Daily Star» berichtete, bei dem Gebäude handle es sich um ein Lager für Chemieprodukte. Die «Dhaka Tribune» zitierte einen Augenzeugen, dem ein Geschäft gegenüber des Lagers gehört. Dieser Zeuge sagte, zunächst sei ein Gaszylinder vor dem Gebäude explodiert. Das Feuer habe sich über Stromkabel ausgebreitet und zur Explosion eines Elektrotrafos geführt. Das Gebäude mit den Chemikalien habe sofort in Flammen gestanden.

Im Jahr 2010 waren in Dhaka bei einem Brand in einem Gebäude, in dem ebenfalls Chemikalien lagerten, mehr als 120 Menschen ums Leben gekommen. Damals wurde öffentlich als Konsequenz gefordert, Depots für Chemieprodukte aus solchen Gebieten zu verlegen – was offenbar jedoch nicht geschah.