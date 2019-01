In Chur ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Postauto-Garage im Stadtzentrum in Vollbrand geraten. Es soll beim Brand kleinere Explosionen gegeben haben. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehr Chur war mit der Unterstützung der umliegenden Gemeinden mit über 100 Feuerwehrleuten im Einsatz. Laut der Kantonspolizei Graubünden wurden knapp 50 Personen evakuiert. Ein Polizist der Stadtpolizei Chur wurde wegen Atembeschwerden ins Spital gebracht.