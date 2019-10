Gouverneur ruft wegen Waldbränden Notstand aus

In Kalifornien wüten derzeit mehrere Waldbrände, die durch Hitze, Trockenheit und die Santa-Ana-Winde angefacht werden. In Los Angeles leitete die örtliche Feuerwehr am Montag Evakuierungsmassnahmen ein, nachdem in der Nähe des berühmten Getty-Museums ein «sehr dynamisches» Feuer ausgebrochen war. Besondere Sorge bereitet den Behörden die Lage in Sonoma, wo seit Mittwoch das «Kincade»-Feuer nahe der Stadt Santa Rosa wütet.

Gavin Newsom schaut sich die Folgen des verheerenden Feuers in seinem Bundesstaat an. (Keystone)

Gouverneur Newsom erklärte wegen der Auswirkungen der «beispiellosen» Winde den Ausnahmezustand in ganz Kalifornien. «Mehr als 3000 Menschen sind im Einsatz, um sicherzustellen, dass die Evakuierungen gut verlaufen und die Menschen sie ernst nehmen», teilte Newsom mit.

«Die Polizei kam mit Lautsprechern», sagte Kathy Amundson, die ihre 90-jährige Mutter Joy in ihr Auto setzte und dann in Sicherheit in eine Notunterkunft in der Stadt Petaluma brachte. «Wir rochen Rauch, aber wir konnten ihn nicht sehen», sagte sie. Der Polizeichef des Bezirks Sonoma, Mark Essick, sagte auf einer Pressekonferenz, dass hunderte Polizisten im Einsatz seien, um in den evakuierten Bereichen das Eigentum der Bewohner vor Plünderungen zu schützen.

Nur zehn Prozent unter Kontrolle

Mehr als 3000 Feuerwehrleute sowie Löschflugzeuge und Helikopter bekämpften das «Kincade»-Feuer. Es breitete sich nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Montag auf eine Fläche von mehr als 14'000 Hektar aus. Bis Sonntag war der Brand nur zu zehn Prozent unter Kontrolle. Die Behörden erwarten, das Feuer nicht vor dem 7. November vollständig eingedämmt zu haben.

Video: Verheerende Waldbrände in Kalifornien