Gewitter lässt den Strom ausfallen

Am Montagabend überquerten zahlreiche Gewitter und Sturmböen die Schweiz. SRF Meteo riet per Twitter, lieber die Regenjacke statt den Regenschirm mit nach Draussen zu nehmen. Dies auch, weil der Wind in den Abendstunden nochmals zulege – mit 60 bis 90 km/h im Flachland und 100 bis 130 km/h in erhöhten Lagen.