Gesperrter Gotthard-Tunnel sorgt für Stau

Wegen eines Pannenfahrzeugs ist der Gotthardtunnel am Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt geworden. In der Folge kommt es zu einem Stau von zehn Kilometern.

Das bedeutete eine Wartezeit in Richtung Norden von gut zwei Stunden, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) per Twitter mitteilte. In die Gegenrichtung schien der Verkehr flüssiger. Ein Teil der Reiselustigen war am Sonntag bereits auf der Rückreise aus den Osterferien.