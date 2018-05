Gericht verhängt Todesstrafe gegen Vergewaltigungsopfer

Ein Gericht in der sudanesischen Stadt Omdurman hat Noura Hussein zum Tode verurteilt. Die 19-Jährige wurde bereits im letzten Monat von der Justiz für schuldig befunden, ihren Ehemann getötet zu haben. Dies, nachdem er versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Am Donnerstag fällte das Gericht nun das Todesurteil, nachdem die Familie des Ermordeten es ablehnte, die zwangsverheiratete Frau, die auf Notwehr plädierte, zu begnadigen.

Die Anwälte der Verurteilten haben nun knapp zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Seine Mandantin sei immer noch völlig schockiert, nachdem sie verurteilt wurde, sagte einer von Husseins Anwälten gegenüber «CNN». Er fügte hinzu, dass Hussein nicht nur vom Gesetz, sondern auch von ihrer Familie verlassen worden sei.

Mit Cousin zwangsverheiratet

Wie Noura Hussein vor Gericht erzählte, habe ihr Vater sie bereits als 16-Jährige mit ihrem Cousin verheiratet. Sie habe daraufhin die Flucht ergriffen und drei Jahre bei einer Verwandten gelebt. Im April dieses Jahres habe ihr Vater sie unter einem falschen Vorwand nach Hause gelockt und sie an die Familie ihres Ehemannes übergeben.

Fünf Tage lang habe sie Sex mit ihrem Ehemann verweigert. Danach hätten drei seiner Verwandten sie festgehalten und ihr Ehemann habe sie vergewaltigt. Als ihr Mann sie am folgenden Tag erneut zu vergewaltigen versuchte, habe sie ihn stoppen wollen und dabei mit einem Messer auf ihn eingestochen. Die Verletzungen führten letztlich zum Tod des Mannes.

Nationale und internationale Unterstützung

A teenager who was forcefully married and raped by her husband has been sentenced to death. Activists want #JusticeForNoura . pic.twitter.com/jZJtqqzF2C

Der Fall Noura Hussein und die Probleme der Zwangsverheiratung und Vergewaltigung in der Ehe im Sudan wirft hohe Wellen: Sudanesische Aktivisten verlangen von Präsident Umar al-Baschir, das Urteil aufzuheben. Eine «nicht tolerierbare Grausamkeit» nannte Amnesty International das Todesurteil gegen Houssein.

Auch die Nichtregierungsorganisation «Equality Now» äusserte sich: Die junge Frau sei ein Opfer und keine Kriminelle, sagte der Direktor der Organisation. Man wende sich nun an den Präsidenten und an internationale Organisationen, um ihr zu helfen.

It’s time we see marital rape as a crime.



It’s time we call for marital rape to be recognized as a punishable crime.



Marital rape is morally, ethically and religiously wrong. It’s time for the law in #Sudan to recognize that and make marital rape illegal. #JusticeForNoura pic.twitter.com/l1fGRRkDoM