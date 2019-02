Am Wochenende starben im grossen Staat von Südasien mindestens 58 weitere Menschen an den Folgen des schwarz gebrannten Getränks, wie die Polizei des nordöstlichen Bundesstaat Assam am Sonntag mitteilten.

Damit stieg die Zahl der Toten in Indien binnen weniger Tage auf über 155. Mindestens 200 Menschen wurden in Spitälern behandelt. Die Opfer arbeiteten alle auf den Teeplantagen in der Region, unter ihnen sind auch viele Frauen.

Die ersten Arbeiter waren nach Polizeiangaben am Donnerstagabend erkrankt, nachdem sie gepanschten Schnaps getrunken hatten. Seitdem kommen täglich neue Opfer hinzu. Betroffen sind die Bezirke Golaghat und Jorhat.

Um sich um all die Opfer kümmern zu können, wurden dort zusätzliche Ärzte, Pfleger und Medikamente in die Spitäler entsandt. Nach Angaben von Ärzten leiden die Patienten unter starkem Brechreiz, Brustschmerzen und Atemnot.

15'000 Liter Schnaps vernichtet

Inzwischen gebe es aber auch eine Art Psychose unter den Arbeitern, sagte Assams Gesundheitsbeauftragter Samir Sinha. «Viele Einwohner sind besorgt und melden sich bei den Spitälern, auch wenn es schon vier oder fünf Tage zurückliegt, dass die den Schnaps getrunken haben.»