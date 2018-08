Genf nach Gewalt gegen Frauen «im Schockzustand»

In Genf schockiert eine brutale Attacke auf fünf Frauen die Bevölkerung: Eine Gruppe von Männern prügelte diese spitalreif und schlug dabei noch auf die Opfer ein, als diese schon am Boden lagen. Der Angriff geschah am frühen Mittwochmorgen vor einem Nachtclub mitten in der Genfer Altstadt – offenbar grundlos, wie Zeugen berichteten. Zwei Tage danach sind zwei der Frauen immer noch im Spital, ein Opfer liegt im Koma. Die Täter sind flüchtig, die Polizei fahndet nach ihnen.

Die Genfer Bevölkerung ist gleichermassen schockiert und wütend, wie die lokalen Nachrichtenportale «Tribune de Genève», «Le Matin» und «20 minutes» berichten. Als erste Reaktion versammelten sich am Donnerstagabend rund 200 Personen am Tatort. «Das hätte auch mir passieren können», sagte eine 30-Jährige, die im Quartier arbeitet. Es sei schockierend, dass so etwas auch 2018 noch passieren könne.

Schläge für Zivilcourage

«Was hätte ich gemacht?», fragen sich nun die Genferinnen, nachdem die Details des Angriffs bekannt wurden. Beim Verlassen des Nachtclubs wurde zuerst nur eine Frau hinterrücks von den Männern angegriffen, als sie die Treppe zur Strasse herunterging. Der Angriff kam gemäss Zeugen aus dem Nichts. Vier andere Frauen wollten dem Opfer zu Hilfe eilen und wurden daraufhin ebenfalls verprügelt. Andere Anwesende sahen zu Beginn nur tatenlos zu, berichtet die Tribune de Genève heute, bis ein Mann einzuschreiten versuchte und auch Schläge abbekam. Erst als drei andere Männer zusammen intervenierten, flüchteten die Angreifer, kurz bevor die Polizei eintraf.

Insbesondere die vier Frauen, die sich für das erste Opfer einsetzten, werden nun als Heldinnen gefeiert. Dass diese Helferinnen ebenfalls spitalreif geschlagen wurden, wirft bei vielen Genferinnen aber auch die Frage auf, ob sie künftig ähnlich handeln und einschreiten würden. Insbesondere da offenbar viele andere Zeugen die Täter gewähren liessen.

Öfter Aufruhr vor dem Nachtclub

Auch Anwohner reagierten nicht auf den Gewaltexzess, obwohl sie die Schreie hörten. Es gebe immer Aufruhr, wenn der Nachtclub schliesse, sagte ein Mann. Diesmal habe es zwar schon länger als sonst gedauert. Auch ein Rezeptionist eines nahen Hotels hörte den Lärm von der Strasse, die Schreie und wie die Männer einander schliesslich riefen «Lasst uns abhauen, die Polizei kommt». Es habe viele involvierte Personen gehabt, sagte er, die Polizei hatte aber auch der Rezeptionist nicht gerufen.

Bei den Tätern handelt es sich gemäss einer Augenzeugin, die dem Onlineportal «Le Matin» Auskunft gab, um etwa 18- bis 19-jährige junge Männer. Sie hätten das erste Opfer auf der Treppe von hinten gestossen, völlig grundlos. Die Frauen im Alter von 22 bis 33 Jahren wurden von den jungen Männern auch noch getreten und geschlagen, als sie am Boden lagen. Die Augenzeugin betreute nach eigenen Aussagen das erste Opfer nach dem Vorfall. Die über 30 Jahre alte Mutter soll in einer Blutlache am Boden gelegen haben.

Thema für den Frauenstreiktag

In Genf gingen am Donnerstagabend rund 200 Personen auf die Strasse, um gegen die Gewalt zu demonstrieren. «Wir sind empört darüber, was passiert ist, und verurteilen diese Gewalt, welche gegen die Frauen angewendet wurde», sagte Stefanie Prezioso von der Bewegung SolidaritéS Genf. Nur die gemeinsame und permanente Mobilisierung könne Sexismus wirklich zurückdrängen, unterstrich Prezioso.

Andere Sprecherinnen und Sprecher brachten zum Ausdruck, welche Wut das Ereignis hervorgerufen hat und dass Frauen das Recht hätten, überall hinzugehen, ohne um ihre Integrität fürchten zu müssen. Organisiert wurde die Kundgebung von SolidaritéS mit der Bewegung «La Marche Mondiale des femmes».

Das Problem soll auch am Frauenstreiktag ein zentrales Thema werden. Dieser ist für den 14. Juni 2019 geplant, am Datum des Frauenstreiks von 1991.

Ohrfeige sorgte in Frankreich für Aufsehen

Vor dem Vorfall in Genf sorgte in Frankreich eine Attacke auf eine Frau für Empörung, die von einer Überwachungskamera festgehalten wurde. Ein Mann ohrfeigte sein Opfer dabei auf offener Strasse, nachdem er sie zuerst beleidigt und die Frau sich mit den Worten «Halt dein Maul» gewehrt hatte.

Video: Unfassbare Szenen

Dieses Video hat in Frankreich für Diskussionen gesorgt: Ein Mann ohrfeigt eine Frau auf offener Strasse. (Storyful/Tamedia)

Im Genfer Fall hat die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen und Beweismaterial von Personen, die den Angriff fotografiert oder auf Video aufgenommen haben. (anf/sda)