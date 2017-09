Gemeinde warnt vor neuem Felssturz über Bondo

Im südbündnerischen Bergell steht offenbar ein neuer grösserer Felssturz bevor. Am Piz Cengalo bei Bondo bewegte sich der Fels wieder stärker. Die Gemeinde Bregaglia hat über Twitter vor einem möglichen Felssturz am Samstagmorgen gewarnt.

In den vergangenen Stunden habe sich eine Felsmasse zwischen 200'000 und 500'000 Kubikmeter deutlich beschleunigt bewegt, teilte der Führungsstab der Gemeinde Bregaglia am Freitagnachmittag mit. Es zeichne sich ab, dass es am (morgigen) Samstagmorgen zu einem grösseren Felssturz kommen könne, hiess es. Für die Gegend um Bondo bestehe keine unmittelbar erhöhte Gefahr.

Verstärkte Felsbewegung am Pizzo Cengalo: Grösserer Felssturz am Samstagmorgen möglich. Sicherheitsdispo für #Bondo unverändert. #InfoBondo — Comune di Bregaglia (@InfoBondo) September 15, 2017

Bei einem grossen Bergsturz waren am vergangenen 23. August drei Millionen Kubikmeter Fels vom Grenzberg Piz Cengalo abgebrochen. Der anschliessende Murgang wälzte sich durch das Seitental Val Bondasca bis ins Haupttal Bergell zu den Ortschaften Bondo, Spino und Sottoponte.

Häuser wurden beschädigt sowie die alte und die neue Kantonsstrasse. Acht Menschen werden seither vermisst. Die Bergwanderer starben vermutlich unter den Trümmern. Am Piz Cengalo befinden sich noch immer zwischen einer halben und einer Millionen Kubikmeter Gestein, die jederzeit abstürzen könnten.

