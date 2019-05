Geiselnehmer hält noch drei Frauen fest

Ein bewaffneter Mann hält seit 16.20 Uhr mehrere Geiseln in einer Bar in der Ortschaft Blagnac in der Nähe von Toulouse fest. Bei den Geiseln handelt es sich laut «Le Parisien» um die Ladenbesitzerin und drei Kundinnen. Sie sollen gefesselt sein, wie das Portal «La Dépêche du Midi» berichtet. Eine der vier Geiseln wurde gegen 19.30 Uhr befreit.