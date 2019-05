Geiselnehmer droht auf Polizisten zu schiessen

Im Südwesten Frankreichs hat es eine Geiselnahme gegeben: In der Nähe des Flughafens von Toulouse hält ein offenbar bewaffneter Mann vier Menschen fest, wie die Staatsanwaltschaft und ein Mitarbeiter der Polizei am Dienstag mitteilten. Der Vorfall ereignete sich demnach in einem Zeitungs- und Zigarettengeschäft mit einem Büro für Sportwetten in dem Vorort Blagnac.