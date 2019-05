Geiselnahme bei Toulouse: Alle vier Frauen befreit, Täter verschanzt sich

Ein Jugendlicher hat vier Frauen in der Nähe der französischen Stadt Toulouse stundenlang als Geiseln gehalten. Alle Geiseln kamen am Dienstagabend unverletzt frei, wie die zuständige Präfektur mitteilte.

Der 17-Jährige habe die Frauen seit dem Nachmittag in einem Zigaretten- und Lottoladen in Blagnac gefangen gehalten. Der Bewaffnete verschanzte sich am Abend weiter. Unklar war das Motiv der Tat. Der Täter sei polizeibekannt - etwa für Gewalt gegen die Polizei und Diebstahl, sagte Staatsanwalt Dominique Alzeari. Er sei im vergangenen Dezember bei einer Demonstration der «Gelbwesten»-Bewegung festgenommen worden. Der Staatsanwalt erwähnte ausserdem ein Schreiben, in dem sich der Geiselnehmer auf die Bewegung bezieht und sich als bewaffneten Arm bezeichnet. Medien berichteten zuvor, dass der Geiselnahme ein misslungener Raubüberfall vorausgegangen sei.